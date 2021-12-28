Bakıri: Viyana müzakerelerinin başarısının anahtarı, yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varmaktır

İranlı gazetecilere verdiği röportajda açıklamalarada bulunan Bakıri, 'Bu gece, Viyana müzakerelerinin sekizinci turunun başında Ortak Komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, müzakerelere katılan ülkelerin hemen hemen tüm temsilcileri, yasa dışı ve baskıcı yaptırımlar sorununun kaldırılmasının önceliğini vurguladı. Buna göre, yarın sabahtan itibaren İran ile P4+1 grubu arasında uzman ve ortak toplantıların yapılmasına, yaptırımların kaldırılması konusunun her iki tarafın da gündeminde yer almasına karar verildi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılması konusunda üzerinde durduğu iki ana konu, iki taraf heyetlerinin gündeminde yer alıyor' diye konuştu.

İranlı müzakereciye göre bu iki konu yani yaptırımların kaldırılması ve bunun garanti edilmesini doğrulamak için önemli ve temel bir konudur.

İran İslam Cumhuriyeti'nin anlaşmaya varılması halinde anlaşmayı ihlal eden tarafın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin önce yaptırımları kaldırması, İran İslam Cumhuriyeti'nin bunu doğrulaması ve ardından nükleer önlemler alması gerektiğini belirten Bakıri, 'Doğrulamanın temeli karşı tarafça kabul edildi, ancak buna göre doğrulanması gereken mekanizmalar ve çerçeveler, göstergeler ve kriterler konusunda görüşmeler ciddi bir şekilde yarın başlayacak' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin anlaşmayı bir daha ihlal etmeyeceği veya İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşmaya aykırı olarak yeni yaptırımlar getirmeyeceği konusunda garanti vermesi gerektiğinin altını çizen Bakıri, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin haklı ve mantıklı talebi, garantilerin karşı taraftan İran tarafına verilmesidir' ifadeini kullandı.

Bakıri, 'Bu garantinin temeli kabul edildi, ancak garanti göstergeleri ve kriterlerini garanti altına alma mekanizması hakkında, bu konuda bir anlaşma çerçevesi sağlamak için taraflar arasında görüşmeler yapılmalıdır. Buna göre yarın sabahtan itibaren her iki tarafın gündeminde garanti ve doğrulama olmak üzere iki konu olacak. Mali ve bankacılık yaptırımlarına ilişkin konular da önümüzdeki 1-2 gün içinde Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin gündeminde olacak' diye ekledi.

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