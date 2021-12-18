Uluslararası Muaythai Federasyon'dan İran'a övgü

Uluslararası Muaythai Federasyonu Genel Kurulu'na 127 ülke temsilcisi katıldı/ Dünya Federasyonu Başkanı Sakchai Topswan, Dünya Federasyonu Genel Sekreteri Stephen Fox, Ames Dünya Örgütü Başkanı ve Gaysef'in Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra İran'dan İran Muay Thai Derneği Başkanı ve Dünya Federasyonu Başkanlık Konseyi üyesi Cevad Nesiri de yer aldı.

Bu forum sırasında, İran Muay Thai Derneği ve Cevad Nesiri'nin kendisi, İranlı kadınların tüm uluslararası Muaythai yarışmalarında güçlü varlığı ve bu alandaki cinsiyet eşitliği için onurlandırıldı.

İranlı kadınların bu yarışmalara katılımının 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olduğu dünya yarışmalarında, ülkemizin milli erkek ve kadın Muaythai takımları geçen hafta 2 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

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