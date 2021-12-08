Kalibaf: Türkiye ziyareti, bölge ülkeleriyle ilişkileri genişletmek için bir fırsat

Türkiye'ye seyahat etmeden önce Tahran Mehrabad Havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kalibaf, 'İslam Ülkeleri Parlamentorlararası Birliği Zirvesi'ne katılmak için Türk meslektaşımın daveti üzerine İstanbul''a gidiyorum. Bu ziyaret sırasında İslam ülkeleri Meclis Başkanları, Filistin meselesi, göç ve bölgedeki ciddi sorunlardan biri olarak Afganistan'ı görüşmek üzere bir araya gelecekler' dedi.

İslam ülkeleri ve bölge ile ilişkilerin genişletilmesini ön planda tutan İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasına değinen Kalibaf, geziyi bu politika çerçevesinde hedeflere ilerlemek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi.

Bu zirvenin İslam ülkeleri ve bölge Parlamento Başkanları arasında ikili görüşmeler için bir fırsat olacağını ifade eden Kalibaf, 'Görüşmeler için mümkün olduğunca çok fırsat planlanıyor. Bu gezide İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesini de ele alacağız İran ve Türkiye'nin geliştirilebilecek çok iyi ikili ilişkilere sahip olduklarını hatırlatmak isterim' diye konuştu.

İran ve Türkiye arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin tamamlandığını ve bu iki günlük gezinin fırsatını yetkililerle konuşmak ve daha fazla koordinasyon sağlamak için kullanacaklarını kaydeden Kalibaf, İran ve Türkiye'nin bölgede ve uluslararası arenada çok etkili olabilecek çok sayıda işbirliğine sahip olduğuna dikkat çekti.

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