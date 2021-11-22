İranlı satranççı Tata Steel Satranç Turnuvası'nda üçüncülüğü elde etti

İki gün boyunca yapılan bu yarışmaların sonunda Maksudlu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle üçüncü sırada yer aldı.

Bu yarışmaya 2601 yıldırım reytingi ile katılan Maksudlu, ilk sıra ile sadece yarım puan geride olarak üçüncü oldu.

Tamamlayıcı maçlarda sırasıyla Ermenistan ve Hindistan'dan Levon Aronian ve Arjun Erigiasi yarışmasının sonunda Aronian, şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Tata Steel Satranç Turnuvası 2018 ve 2019 yıllarında yapıldıktan sonra Korona pandemisi nedeniyle 2020 yılında yapılmadı ancak Hindistan'ın Tata Steel Turnuvası bu yıl spor takvimine geri döndü.

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