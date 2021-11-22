22 Kas 2021 10:46
Journalist ID: 2391
News Code: 84550857
0 Persons

İranlı satranççı Tata Steel Satranç Turnuvası'nda üçüncülüğü elde etti

İranlı satranççı Tata Steel Satranç Turnuvası'nda üçüncülüğü elde etti

Tahran, İRNA- İran erkekler satrancının ilk sıradaki satranççısı Perham Maksudlu, Hindistan'da düzenlenen Tata Steel Turnuvasında yıldırım bölümünde üçüncü oldu.

İki gün boyunca yapılan bu yarışmaların sonunda Maksudlu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle üçüncü sırada yer aldı.

Bu yarışmaya 2601 yıldırım reytingi ile katılan Maksudlu, ilk sıra ile sadece yarım puan geride olarak üçüncü oldu.

Tamamlayıcı maçlarda sırasıyla Ermenistan ve Hindistan'dan Levon Aronian ve Arjun Erigiasi yarışmasının sonunda Aronian, şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Tata Steel Satranç Turnuvası 2018 ve 2019 yıllarında yapıldıktan sonra Korona pandemisi nedeniyle 2020 yılında yapılmadı ancak Hindistan'ın Tata Steel Turnuvası bu yıl spor takvimine geri döndü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

yorumunuz

You are replying to: .
captcha