İranlı hakemler Dünya Futbol Kupası elemelerinde görev alacak

8 Asya ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası eleme maçlarında İran'dan çok sayıda hakemin hakemlik yapacağı belirtildi.

Alireza Figani, Muhammadrıa Mensuri ve Muhammadrıa Abulfezli, bu turnuvanın sekizinci grubunda Güney Kore'ye gidecek. Grupta Lübnan, Kuzey Kore, Türkmenistan, Sri Lanka ve Güney Kore milli takımları yer alıyor.

Moud Bonyadiferd, beşinci grupta Ali Mirzabeigi ve Said Gasemi ile birlikte Katar'a gidecek ve Umman, Hindistan, Afganistan ve Katar maçlarında hakemlik yapacak.

Hasan Ekrami, Alirıza İldurum ve Hasan Zehiri ile birlikte Japonya ve Miyanmar milli takımları arasında Japonya'da oynanan tekler maçını yönetecek. Peyam Heyderi bu maçta da dördüncü hakem.

Bu müsabakalar 13-25 Haziran tarihleri ​​arasında sekiz grupta eş zamanlı olarak düzenlenecek üçüncü grupta İran milli takımı yer almaktadır.