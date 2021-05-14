İran Dışişleri Bakanlığı: Dünya Siyonistlerin cinayetlerine son versin

Nikbet gününde Filistin’in Siyonist rejim tarafından kana bulandığı ifade edilen bildiride, 1948 yılında uluslararası bir komplo neticesinde Filistin milletinin asırlar boyu yaşadığı topraklardan koparılarak yerine sahte ve terörist bir rejim getirildiği ifade edildi.

Siyonist rejimin bu toprakları Filistin ve bölge ülkelerini uygulanan terörizmin üssü olarak kullandığı ifade edilen bildiride, ABD ve bazı dünya güçlerinin kayıtsız şartsız Siyonist rejime destek verdiklerini ve gözlerini bu rejimin tüm cinayetlerine kapattıkları ifade edildi.

Siyonistlerin silah gücü ile Filistinliler ve bölge ülkeleri aleyhine sayısız cinayet işledikleri ve uluslararası kurallara aykırı olarak tüm Filistin topraklarını gasp ettikleri ifade edilen bildiride, günümüzde Siyonistler tarafından Kudüs’te kutsal mekanlara saldırılmasına işaretle bu saldırıların Filistinlilerin karşı gelmesi ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bildiride, İran’ın Filistin halkı ile birlikteliğine vurgu yapılarak, Filistin’ın İslam ümmetinin bir parçası ve İslam dünyasının ilk önceliği olduğu ve İslam dünyasının ihtilafları bir kenara bırakarak Filistin’i işgal güçleri karşısında savunması gerektiği vurgulandı.

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2012