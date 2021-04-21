Geçen yıl İran'ın kuruyemiş ihracatı %42 artış gösterdi

Geçen yıl 2 milyar 36 milyon dolar değerinde 776 bin ton İran kuruyemişinin hedef ülkelere ihraç edildiğine değinen Bazari, bu rakamın bir önceki yıla kıyasla değer ve ağırlık açısından sırasıyla yüzde42 ve yüzde 54 artış yakaladığını söyledi.

İhracat kalemleri arasında sadece fıstık ihracatının 1 milyar 372 milyon dolar değerinde 204 bin ton olduğunu kaydeden Bazari, 'Bir önceki döneme göre bu grubun toplam ihracatının %67'sini fıstk oluşturdu. Fıstık ihracatı bir önceki yıla göre değer ve ağırlık açısından sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 88 arttı' dedi.

Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Irak, Pakistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Vietnam ve Afganistan'ın kuruyemiş ihracatı için en önemli hedef pazarlar arasında olduğunu dile getiren Bazari, 'Geçtiğimiz yıl hurma ihracatı, 297 milyon dolar değerinde 339 bin ton olarak gerçekleşti, bu da bir önceki yıla kıyasla değerde %43, ağırlıkta ise %46 artış anlamına gelmektedir' ifadesini kullandı.

Bazari, 'Geçen yıl 234 milyon dolar değerinde 176 bin ton ağırlığında kuru üzüm ihracatı yapılarak bu üründe de bir önceki yıla göre değer ve ağırlık açısından sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 48'lik büyüme yaşandı' diye ekledi.

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