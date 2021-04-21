Güvenlik, İran ve Pakistan'ın ortak endişesidir

Tahran'da ziyarett bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul eden Ruhani, İran'ın Müslüman komşusu Pakistan ile işbirliğinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişip derinleşmesinin önemine işaret ederek, ekonomik ilişkiler dahil olmak üzere bütün alanlarda ve ticaretin yanı sıra sınır ötesi pazarların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ikili işbirliğinin altını çizdi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına atıfta bulunan Ruhani, bölgedeki ABD askeri varlığının güvenlik ve istikrarın korunmasına yardımcı olmadığını belirterek, Afganistan'ın en önemli ve etkili komşuları olan İran ve Pakistan'ın bu sahada rollerini oynamaları gerektiğini ifade etti.

İran'ın bu konudaki rolünü oynamak için Pakistan ve Afganistan ile işbirliğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Ruhani, işbirliğini geliştirmek için iki ülke arasında önceki anlaşmaları uygulama ve işlevsel hale getirme ihtiyacını vurguladı ve İran'ın Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile ilişkileri eşsiz, değerli ve kardeşçe olarak nitelendirerek bu ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi ve pekiştirilmesine vurgu yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığına değinen Kureyşi, yakın gelecekte ikili ilişkilerin yeni bir aşamaya gireceğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yeni açılımlara tanık olacağı umudunu dile getirdi.

İran'ı Pakistan'ı bölgesel ve uluslararası konularda desteklemesinden dolayı öven Kureyşi, ülkesinin Nükleer Anlaşma'ya desteğini dünya arenasında diplomasi alanında büyük bir başarı olarak ilan ederek, 'Bu çok taraflı anlaşmayı yeniden canlandırmak için yeniden müzakere etmekten çok mutluyuz' diye ekledi.

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