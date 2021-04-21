Sırbistan: İran ile ekonomik ilişkilerin gelişmesini istiyoruz

IRNA’ya açıklamada bulunan Sılakoviç, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tüm düya ve bölge için önemli olduğunu belirterek, İran’a Viyana müzakerelerinde başarılar diledi ve İran’a ülkesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

İranlı yetkililerde görüşmelerine değinen Sırbistan Dışişleri Bakanı, bu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, İran ve Sırbista’ın iki dost ülke olarak iti ilişkilere sahip olduklarını ve çeşitli uluslararası konularda bir birine destek verdiklerini belirtti.

Ülkesinin İran’ın bağımsızlığını ve gelişme için seçtiği yola saygı duyduğunu ifade eden Sılakoviç, ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan siyasi protokolün ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine zemin hazırlayacağını belirtti.

Sılakoviç, koronalı dönemde İran ile ilaç ve sağlık alanında tecrübelerini paylaşmak istediklerini belirtti.

4 günden bu yana ülkesinde Rus aşısının üretimine başlandığını ifade eden Sılakoviç Ekim ayından itibaren de Çin aşısının üretimini başlamayı ümit ettiklerini söyledi.

İran ve Sırbistan kültürel yakınlığına değinen Sılakoviç binlerce Farsça kelimenin Sırpça’da bulunduğunu belirtti.

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