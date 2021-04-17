2 İranlı dünyanın en iyi haber fotoğrafı kazananları arasında

World Press Photo Vakfı, dünyanın en prestijli fotoğraflarını güncel olaylar, kamu haberleri, uzun metrajlı projeler, doğa, portre, spor ve yerel haberler olmak üzere sekiz kategoride en iyi görsel gazeteciliği seçiyor.

Bu yıl, yarışmanın 64. turunda aralarında İran, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Bangladeş, Filipinler, Hindistan, İrlanda, Myanmar, Peru, ABD, Rusya ve Portekiz'in de bulunduğu 28 ülkeden 45 fotoğrafçı, çeşitli kategorilerde ilk üç sırada yer aldı.

İran'dan Niyuşa Tevekküliyan, General Kasım Süleymani'nin yas töreninin fotoğrafıyla genel haberin tek bölümünde üçüncülük, Feriştah İslahi ise parkür sporcusu Said Raminpur'un hayatından kesitler sunan Hayattan Uçma Sevdası adlı koleksiyonuyla spor fotoğraf koleksiyonu kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

World Press Photo Vakfı'nın Bağımsız Jürisi, 2021 Haber Fotoğrafı Ödülü'nü Danimarkalı fotoğrafçı Meds Niesen'e verdi.

World Press Photo, Amsterdam'da kurulmuş bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 1925 yılında kurulmuş organizasyon, dünyanın en geniş katılımlı ve prestijli yıllık fotoğraf yarışmaları ile ünlüdür.

Ödül töreni, Amsterdam'da Oude Kerk isimli bölgede yapılır. Ödül töreninden sonra, ödül alan fotoğraflar derlenerek gezici bir sergi oluşturulur. Bu sergi 40 ülkede milyonlarca insana sergilenir. Aynı zamanda bu fotoğraflar her yıl hazırlanan yıllıkta toplanarak altı dilde yayınlanır.

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