İranlı sanatçının eserleri Türkiye'deki Dünya Sanat Fuarı'na katılacak

Bu uluslararası serginin 27-30 Mayıs 2021 tarihleri ​​arasında İstanbul'da düzenleneceğini kaydeden Kerempur, 'Sergide resim, heykel, fotoğraf, grafik, video sanatı, dijital sanat ve diğer birçok sanatsal eserler, seçim komitesinin görüşü ile sunulacak' diye belirti.

Sanat sergilerinin günümüzde her yıl düzenlenen modern ve çağdaş sanat alanında önemli bir etkinlik olduğunun altını çizen Kerempur, 'New York, Londra, Dubai, Hindistan ve İstanbul'daki sanat sergileri, dünyanın en prestijli sanat fuarılarından sayılmaktalar' dedi.

Kerempur, 'Uluslararası Art Contact Sertifikası'nın sunulması, eserlerin yüksek meblağlarla satılması, dünyanın dört bir yanındaki galeri sahipleriyle tanışma ve dünyaca ünlü eserlerin yanı sıra İranlı sanatçıların eserlerini sergileme imkanı, İstanbul'daki dünya sergisine katılmanın faydalarından bazılarıdır' diye ekledi..