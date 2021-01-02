İranlı fotoğrafçı Kıtalararası Fotoğraf Festivali'nin altın madalyasını kazandı

Almanya, Güney Afrika ve Endonezya'da üç ayrı salonda serbest renkli, ücretsiz monokrom temalı ve hareket ve spor temalarında düzenlenen bu kıtalar arası festivalde İran'dan Ahmed Hatiri, Endonezya salonunda Denge adlı fotoğrafı ile festivalin altın madalyasını, Yalnız isimli fotoğrafı ile ise Almanya salonundaki takdir ödülünü elde etti.

Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) ve PSA himayelerinde düzenlenen bu etkinlikte, Focus Photo Club (İran FIAP temsilcisi) üyesi fotoğrafçıları İrfan Aşababayi, Ahmed Hatiri, Fatma Verpuşti, Mir Ali Perendek, İhsan Murtazavi ve Emir Hüseyin Hünerver'den eserler kabul edildi.

İran Fotoğrafçılar Derneği resmi üyesi ve Dünya Fotoğraf Federasyonu (FIAP) üyesi olan Ahmed Hatiri, daha önce FIAP Sırbistan Fotoğraf Gazeteciliği Altın Madalyası 2017, Romanya Altın Madalyası, Kıbrıs Altın Madalyası, New Jersey Gümüş Madalyası, Varna Bulgaristan Bronz Madalya, Bronz Madalya 2014 yılında Çin, İtalya 2020 Fotoğraf Festivali ve diğer birçok uluslararası festivalin Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Hatiri ayrıca çeşitli uluslararası festivallerde 250'den fazla eseri ile yurtiçi ve yurtdışında onlarca kişisel sergi düzenledi ve birçok ulusal ve uluslararası festivalin sekreteri ve jürisi oldu.

UNESCO tarafından fotoğrafçılık alanında tek uluslararası enstitü olarak tanınan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), 1946 yılında kuruldu ve o zamandan beri dünyadaki ulusal fotoğraf enstitüleri arasında iletişim için bir araç oldu.

Bir yönetici üye olarak federasyon, beş kıtada 90'dan fazla ulusal enstitüye sahip, dünyanın dört bir yanındaki ulusal fotoğrafçılık enstitüleriyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

FIAP'ın İran'da "Focus Photo Club" adıyla bir resmi temsilcisi bulunmaktadır.

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