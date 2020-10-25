İranlı fotoğrafçılar 2020 Uluslararası Siena Fotoğraf Yarışması'nda öne çıktı

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışmalarından biri olarak bilinen bu yarışmalarda birinciliği Fransız kamermana kazanırken, İran'dan Emirmehdi Neceflu Şehper, yarışmaların gezi ve maceracılık dalındaki en iyi fotoğraf ödülüne değer görüldü.

Zayende Nehri'ne suyun geri dönüşü isimli fotoğrafı ile Takdir Edilen Fotoğraf Ödülü'e layık görülen Mecid Hücceti'nin yanı sıra, Fettah Zinuri Tabu fotoğrafı, Peyman Nadiri 'Sanat Tarihinde Unutulmuş Kız' ve Hasan Kaidi' Suriye'nin Humus Kentinde Kendi Yıkık Evine Dönen Anne' unvanlı fotoğrafı ile ödül alan diğer İranlı yarışmacılardı.

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