İranlı fotoğrafçı, Londra Festivali Onur Madalyası'nı kazandı

İRNA'ya röporaj veren Node, bu fotoğrafın Ammarlu Rudbar'da bir Gilanlı çiftçisinin fotoğrafı olduğunu belirterek, 'Bu fotoğraf Amerikan Lens Kültürü Yarışmasında finallere ulaştı ve yakın zamanda Abbas Kiyarüstemi'nin anısına Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen bir karma sergide yer aldı' dedi.



Rusya'da düzenlenen Uluslararası Güzel Sanatlar Festivali'ne 105 ülkeden 3 bin 162 fotoğrafçının katıldığına değinen Node, ''Yol" adlı fotoğrafının geçtiğimiz günlerde Rusya'da düzenlenen 35. Uluslararası Ödül Festivali'nin kapağında yer aldığını da kaydetti.



1980 doğumlu Mustafa Node, profesyonel fotoğrafçılık kariyerine 2011'de başladı. 1995'ten beri yabancı festivallere katıldı ve birçok ödül ve uluslararası başarı kazandı. Node İran Fotoğrafçılar Derneği, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP ve Genç Fotoğrafçılar Kulübü üyesidir.



Onun kazandığı ödüller arasında, İsveç ve Danimarka'daki Doboj Salon ve İskandinav festivallerinin altın madalyaları, Amerikan Perspektif Festivali'nin PSA şeref şeridi, yılın İran imajının fahri diploması ve fahri diploma adayı ile 35 Ödül Rusya ve Lensculture festivallerini saymak mümkün.

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