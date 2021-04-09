İranlı okçuların Türkiye'deki uluslararası okçuluk yarışmalardaki sonuçları açıklandı

24 ülkeden 85 okçunun katıldığı Türkiye Uluslararası Kadınlar Okçuluk Yarışması'nın ön aşamasında kadınlar kategorisinde Mehta Abdullahi 623 puanla 48. sırada yer aldı ve eleme karşılaşmasında Avusturya temsilcisi ile karşılaşacak.

617 puanla 56. sırada yer alan Sogend Rahmani bugün Polonyalı okçu ile rekabet edecek. 72. sıradaki Zehra Nimeti de evsahibi Türkiye'den bir okçuya karşı sahaya çıkacak.

29 ülkeden 108 katılımcının katılımıyla başlayan Uluslararası Erkekler Okçuluk Yarışması'nda ise Rıza Şebanşi 665 puanla 17. sırada yer alarak Türkiye'den bir sporcu ile rekabet edecek.

Milad Veziri 658 puanla 34. sırada yer aldı ve bugün Slovenyalı bir okçuyla karşılaşacak. Sadık Eşrefi 643 sayı ile 70. sıraya yerleşti ve Ukraynalı okçuyla karşı karşıya gelecektir.

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