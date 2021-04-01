Ruhani: KOEP’te görevini yerine getirme sırası 5¬+ 1 grubundadır

Ruhani, milli bazı projelerin açılışında yaptığı konuşmada, ABD yetkililerin İran’ı tanımadıklarını belirterek, ‘’ Onlar devrim öncesi de İran’ı tanımıyorlardı ve şu an da tanımıyorlar. Onlar bu altın ülkeyi algılarlarsa başka türlü davranırlardı. İslam İnkılabı Rehberinin buyurduğu gibi onlar KOEP’e dönerlerse İran’da döner. Bu bir kazan-kazan oyunudur fakat Amerikalılar bunu algılamadı ve bu fırsatı değerlendirmediler. ‘’ dedi.

Ruhani, ABD’nin hala bugün yarın yaptığını ve gönderilen mesajlardan anlaşılan yeni ABD yönetiminin de İran gerçeklerinden uzak olduğu yönünde olduğunu söyledi.

Bugün İran aleyhinde bir ekonomik savaş cereyan ettiğini ifade eden Ruhani, bunun düşman tarafından tahmil edildiğini belirtti.

Ruhani, ‘’ Biz karşı taraf KOEP’ten ayrıldıktan bir sene sonra eksiksiz tüm taahhütlerimizi yerine getirdik, bu siyasi, ahlaki ve tarihi olarak İran’ın iftihar kaynağıdır, biz karşı taraf KOEP’ten ayrıldıktan bir sene sonra taahhütlerimizi azaltmaya başladık. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bugün önce ABD veya İran taahhütlerini yerine getirmeye başlasın diyenler İran’ın bir sene boyunca tek başına KOEP’in yükünü sırtında taşıdığını dikkate alsınlar, ondan sonra da KOEP’in yükünün çoğu İran’ın omuzlarındaydı. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Dünyada KOEP’in en büyük siyasi anlaşma olduğunu söyleyenler ve onunla iftihar edenler bu anlaşmanın yükünün ağırlığının İran’ın omuzlarında olduğunu bilmeliler. İran milleti dünyaya siyasi, hukuki ve ahlaki olarak taahhütlerine bağlı olduğunu gösterdi. İran milleti barış peşinde olduğunu gösterdi, faaliyetlerinin barışçıl olduğunu gösterdi. Bu İran milletinin yaptığı büyük bir iştir. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bugün artık sıra 5­+ 1 grubundadır, her gün gecikmenin onların zararına olduğunu bilmeliler. Onlar bir an önce kanunlar ve kurallar ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı karşısında boyun eğmeliler zira bu onların ve dünyanın yararına olacaktır. ‘’ dedi.

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2012