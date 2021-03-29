İran-Avrupa ticari ilişkilerinin gelişmesi önündeki tek engel ambargolardır

Olfet, IRNA’ya yaptığı açıklamada ABD’nin nükleer anlaşmadan 3 sene önce ayrılmasına işaretle, ‘’ Bundan önce Avrupa’dan ithalat 15 ve Avrupa’ya ihracat iki milyar dolar idi fakat bu süre zarfında İran ve Avrupa arasındaki ticaret üçte bir azalmıştır. ‘’ dedi.

Olfet, İran ve Avrupa’nın 11 aylık ticaretinde İran’ın ihracatı 500 milyon dolar ve ithalatının da 4.5 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamların da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azaldığını söyledi.

ABD’de yönetimin değişimine işaret eden Olfet, ‘’ ABD’de yönetim değişikliği ambargoların durumu belli olduğunda anlam kazanır zira şu an bir çok ülke ambargolardan dolayı İran ile ekonomik ve ticari faaliyetlerini sınırlandırmış durumdalar. ‘’ dedi.

Olfet, ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin de ambargoların tam olarak kalkması ile anlam kazanacağını ve İran ile ticaretin kolaylaşması ile mümkün olacağını söyledi.

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2012