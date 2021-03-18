İran’ın 12 aylık Dış Ticaret hacmi 60 milyar dolar oldu

Açıklamada bulunan Rezm Hoseyni, bu sene ihracatın 34 milyar dolar olduğunu ve ithalatın yaklaşık 37 milyar dolar olduğunu bunun büyük kısmının temel ürünler ve ham maddelerden oluştuğunu söyledi.

İran’ın üretimde iyi konumda olduğunu ifade eden Rezm Hoseyni, ihtiyaç duyulan temel ve stratejik ürünlerin temin işleminin yapıldığını söyledi.

Merkez Bankası rakamlarına göre İran’ın 11 ayda sanayi üretiminin yüzde 7 olduğunu ifade eden Rezm Hoseyni bunun yıllık baza 7.5 civarında olacağını söyledi.

Geçen sene 2500 faal olmayan üretim biriminin yeniden faaliyete başladığını ifade eden Rezm Hoseyni, yeni yılda üretim önündeki engellerin kaldırılmasının yanında ihracat ve ithalatın kolaylaşmasına çalışılacağını söyledi.

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2012