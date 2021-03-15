İran animasyonu İsviçreli çocuklardan ödül aldı

Bugüne kadar Sikaf, Anibar, Stop Motion Montreal gibi onlarca uluslararası festivalin yarışma bölümünde yarışan Belgesel ve Deneysel Sinemayı Geliştirme Merkezi'nin ürettiği Yenilmiş adlı kısa animasyon, İsviçre Black Movie Film Festivali'nde Çocuk Ödülü'nü kazandı.

Destivalin eğittiği 7-9 yaşındaki bir jüri tarafından festivalin en iyi filmi ödülünü alan Yenilmiş, bu süre zarfında beş jüri üyeliğinin tamamı tarafından takdir topladı.

Bu kısa animasyonun hikayesi herkesin birbirini yediği bir dünyada geçiyor; Ama bu arada yaratıklardan biri hayatta kalmanın bir yolunu bulur ve yendikten sonra hayatını kurdun karnında sürdürür.

2019 ve 2020 yıllarında çeşitli festivallerden ödüller kazanan bu kısa animasyon, üst üste üçüncü kez 2021 yılında ödülü kazandı. Bu animasyon, Belgesel ve Deneysel Sinema Geliştirme Merkezi tarafından ve stüdyoda yapılmıştır.

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