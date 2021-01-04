İran filmi, Oscar adayı oldu

İran Çocukların ve Gençlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü'ne göre ‘’Kurt Sürüyü Götürüyor’’ çizgi filmi, 2021 Oscar Ödülleri En İyi Kısa Animasyon Film dalında aday gösterildi.

Emir Huşeng Muin'in bu filmi, daha önce İtalya'daki 13. Corti a Ponte Uluslararası Kısa Film Festivali'nde En İyi Animasyon Ödülü'nü ve Leipzig Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

30 uluslararası sahnede 15 ödüle değer görülen ve İran Öğrenciler ve Çocuklar Düşüsel Beslenme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan bu animasyonda bilinen Kurt ve Oğlak hikayesi, oyuncak sahneleme ile çocuklar tarafından sahnelenmiştir.

Dijital animasyon olan bu eserde ana keçi, yavrularının yokluğununda ve yalnızlığına rağmen, sinirli kurt ile karşılaşarak, ona karşı zafer elde etmeyi başarır.

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