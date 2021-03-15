Başkentte suyun altında İslami örtünme ile en uzun yürüme mesafesi rekoru kırıldı

Rekor töreni, belediye seferberlik örgütü Halk Sporları Federasyonu'nun rekor kıran komitesi hakemi, Tahran Devrim Muhafızları beden eğitimi müdür yardımcısı General Kazım Yezdani ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İran Federasyonu'ndan uluslararası dalış ve cankurtaran eğitmeni Ferisa Nikumenişrad, Azadi Spor Kompleksi'ndeki havuzun altında bir saat yürüyüş yaptı.

Nikumenişrad, ülkede ilk defa su altında 1150 metrelik bir mesafeyi 1 saatte kat etti ve bu rekor ülkede daha önce kırılmamıştı.

Ellerini sıfır derece suda kullanmadan 1900 metre fin-seam yüzerek yüzen kadın yüzücü, İran-Pakistan arasındaki ilk sınır uçuşu, Tahran'ın Çitger Körfezi gölünde bir saat yürüme, İslam Cumhuriyeti Denizcilik Örgütü'nün 500'den az üyesinin gemilerinin denizcisi gibi aktiviteler, Nikumenişrad'ın bugüne kadar yaptığı aktiviteler arasında.

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