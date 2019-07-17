İranlı kadın yüzücü, elleri bağlı şekilde yüzme rekorunu kırdı

Huzistan Kamu Sporların Kurulu'nun bildirdiğine göre, Huzistanlı kadın yüzücü Ekrem Kenari, elleri bağlı şekilde 175 dakika yüzerek, ülke rekorunu kırdı.

Huzistan ilinin kuzeyindeki Umidiye ilçesi Gaz Rafineri Şirketi Fect Havuzu'nda gerçekleşen bu olayda, kadın yüzücünün başarısı için şirket tüm gerekli imkanlarını kendisine sağladı.

İrna'ya açıklamalarda buluan Ekrem Kenari, 'Velfecr Harektatı'nda (İran-Irak savaşında İran tarafından yapılan operasyon) 175 dalgıç elleri kolları bağlı şekilde hayatlarını kaybetti. Onları adına bu rekoru kırarak, şehitlerimizi anmak istedim' dedi.

175 dakika süren yüzmesinde 5 bin 65 metre yüzdüğünü dile getiren Kenari, 'Bu tür yüzme, kurbağalama ayağı ve kelebek stil yüzme teknikleri kullanılarak gerçekleşir. Bu teknikte eller arkadan bağlandığı için yüzücünün işi zorlaşır' ifadesini kullandı.

Yaptığı işin İranlı annelere saygı göstermek ve kızları motive etmek olduğunu belirten kadın yüzücü, 'İranlı anneler tüm hayatlarını çocukları için adadıkları nedeniyle kendi hayatlarını bazen unutuyorlar. Kızlarımız da birçok spor dalında bizi gururlandırabilecek türden büyük güç ve potansiyele sahipler' değerlendirmesinde bulundu.

2000'lı yıllardan beri profesyonel biçimde yüzdüğünü aktaran Kenari, 'Arkadaşlarım ve antrenörlerimin yardımı ve istişaresi ile yeni bir rekor elde etmeyi planlıyorum. 6 ay sonra kırdığım şimdiki rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydettirmek istiyorum. Gerçi bu işin çok zor olduğunu biliyorum' diye belirtti.

Eşinin sunduğu desteğinin elde edilen rekorda etkili ve ümit verici olduğunu kaydeden Kenari, 'Kadınlarımız büyük işler başarabileceklerine inanmalı ve spor yapmak, büyük hedeflere ulaşmak için en iyi yoldur' diye ekledi.

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