Settari: İran, Suriyeli girişimcilere eğitim vermeye hazırdır

İran-Suriye 2. Ticari ve Teknolojik Oturumunun açılışı için Şam’da bulunan Settari, Suriye Ticaret Odası Başkanı Mohammad Ebulhoda Eleham ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Settari görüşmede özel sektör kapasitelerinin önemine değinerek, ‘’ İran’da yeni bir kültür şekillenmektedir o da özel sektöre özeel ihtimam kültürüdür. Bu özel sektör yardımıyla ülkede teknolojinin gelişmesine yardımcı olmuştur. ‘’ dedi.

Kimsenin devlet sektöründen teknoloji üretme beklentisinin yanlış olduğunu ifade eden Settari, bundan dolayı özel sektörün güçlenmesinin öenmli olduğunu söyledi.

Settari, Suriyeli girişimcilerin dün açılışı yapılan İran İnnovasyon ve Teknoloji İhracatı Merkezinden yararlanmaya davet ederek, İran’ın suriyeli girişimcileri eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye’nin zaferiinn İran’ın zaferi olacağını ifade eden Settari, ‘’Suriye’nin savaşta zafer kazanmasına hazırız ve bunun için ne gerekirse yaparız. ‘’ dedi.

Elleham de savaş öncesi Suriye ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirterek, bundan sonra da İran ile ticareti geliştirmek istediklerini söyledi.

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2012