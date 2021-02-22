İran ve Güney Kore, döviz kaynaklarının transferi ve tüketimi konusunda anlaştı

Bu toplantıda kaynakların hedeflenen destinasyonlara aktarılmasına ilişkin anlaşmalar yapılarak, Merkez Bankası'nın aktarılan kaynakların hacmine ve hedef bankalara ilişkin kararları Kore tarafına açıklandı.

Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi görüşmede yaptığı açıklamada, 'Güney Kore, İran'ın Güney Kore'deki tüm banka kaynaklarını kullanmak için gerekli her şeyi yapmaya hazırdır ve bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır' dedi.

Himmeti ise Güney Kore'nin yaklaşımındaki değişikliği memnuniyetle karşılayarak, 'İran, ülkelerin yaklaşımlarındaki değişimi ve işbirliğindeki artışı memnuniyetle karşılasa da, ancak bu bankanın, son yıllarda Kore bankalarının işbirliği yapmaması nedeniyle tazminat talep etmek için yaptığı yasal işlem, olduğu gibi devam edecek ve Kore tarafı bu olumsuz geçmişi ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf etmelidir' dedi

Himmeti geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin İran'ın kaynaklarını ABD üzerinden ödemesi gerektiğini, ancak bu ülkeden herhangi bir kararlılık olmadığını bildirmişti.

Yonhap Haber Ajansı'na göre Güney Kore'nin İran'a toplam borcu 9 milyar ve 200 milyon dolardır.