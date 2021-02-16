Sağlık personeline destek veren bisikletçiler İran'ın dört bir yanında pedal çevirecek

Grup Ulusal Temiz Hava Günü olarak adlandırılan 18 Ocak gününde Hazar Denizi kıyısındaki Astara'dan başlayarak Gilan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Elburz, Tahran, Kuzey, Güney ve Rezevi Horasan, Yezd, Kirman, Buşehr, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan'da 3 ay boyunca pedal çevirecek.

27 Behmen günü Şiraz'a gelen bu sağlık ve barış elçileri, farklı şehirlerde çevreyi korumak için illerine 2 binden fazla fidan dikecek.

Bu grup, İran genelindeki zorlu 7 bin kilometrelik rotada üç ay pedal çevirmek için günde ortalama 240 kilometre mesafe katediyorlar.

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