22 Eyl 2020 15:18
Journalist ID: 2394
News Code: 84050041
0 Persons

Dünya Barış Günü vesilesiyle;

Tahran'da yaşayan büyükelçiler Tahran Belediye Başkanı Hanaçi ile başkentin sokaklarında bisiklet kullandı

Tahran'da yaşayan büyükelçiler Tahran Belediye Başkanı Hanaçi ile başkentin sokaklarında bisiklet kullandı

Tahran,İRNA - Her ikisi de 22 Eylül'e denk gelen Dünya Barış Günü ve Dünya Arabasız Günü münasebetiyle birçok ülkenin büyükelçileri, Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi ile başkent sokaklarında bisikletle gezdi.

Piruz Hanaçi,bugün Fransa, Danimarka, Hollanda ve Almanya büyükelçileriyle birlikte Lale Parkı'ndan Şehir Parkı'na giden bisiklet kullanmıştı.ve hep beraber Tahran Barış Müzesi'ni ziyaret etti.

22 Eylül'e denk gelen aynı zamanda "Dünya Otomobilsiz Günü" olarak belirlendi ve İsimlendirmenin amacı, sürücüleri yılda bir gün arabayı kullanmamaya teşvik etmektir ve bisiklet ve yürüyüşü teşvik etmek için harika bir fırsattır.

Bu organize etkinlik, dünyanın bazı şehir ve ülkelerinde gerçekleşir.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 2 =