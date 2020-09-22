Tahran'da yaşayan büyükelçiler Tahran Belediye Başkanı Hanaçi ile başkentin sokaklarında bisiklet kullandı

Piruz Hanaçi,bugün Fransa, Danimarka, Hollanda ve Almanya büyükelçileriyle birlikte Lale Parkı'ndan Şehir Parkı'na giden bisiklet kullanmıştı.ve hep beraber Tahran Barış Müzesi'ni ziyaret etti.

22 Eylül'e denk gelen aynı zamanda "Dünya Otomobilsiz Günü" olarak belirlendi ve İsimlendirmenin amacı, sürücüleri yılda bir gün arabayı kullanmamaya teşvik etmektir ve bisiklet ve yürüyüşü teşvik etmek için harika bir fırsattır.

Bu organize etkinlik, dünyanın bazı şehir ve ülkelerinde gerçekleşir.