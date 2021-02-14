İran Asalet'inin çekimi Türkiye'de başladı

Şehram Esedzade'nin yazıp yönettiği Asalet filmi, Türkiye, Suriye ve Bulgaristan olmak üzere üç ülkede çekildikten sonra eş zamanlı olarak İran ve diğer ülkelerde vizyona girecek.

Bu filmin oyuncuları, İranlı, Türk ve diğer ülkelerin tanınmış isimlerinden ve İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilden birini konuşma becerisine sahip oyuncular arasından seçilecek.

Mehdi İbadeti, Asalet filmini My Elite Yapım adlı Türk şirketinin işbirliği ile çekecek.

Bu filmin konusu sosyal ve savaş karşıtıdır ve Orta Doğu'daki savaş mültecilerinin yaşamını konu almaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish