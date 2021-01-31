Kültür Bakan Yardımcısı: Türkiye ziyareti iki ülke arasında medya işbirliği için fırsat sağladı

Ankara ziyaretinin ardından İRNA muhabirine demeç veren Hodadi, Tahran ve Ankara arasındaki ilişkileri "stratejik" olarak nitelendirerek, 'İki ülkenin tarihi, kapasiteleri, kültürel bağlamı, coğrafi konumu, çevrelerinde yaşanan çatışmalar ve her iki ülkenin de dahil olduğu korona ve ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu krizler, iki ülkenin işbirliğine yönelik ihtiyaç ve taleplerin doğrultusunda bu stratejik ilişkilerin oluşmasına yol açmıştır' dedi.

İran'ın önemli bir enerji tedarik kaynağı olduğunu ve bazı Türk ürünlerinin İran piyasasına uygun olduğunu dile getiren Hodadi, İran-Türkiye'nin pazar ve diğer birçok alanda işbirliği yapabilecek iki ortak ve iki komşu olduğunu kaydetti.

İran ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin hem uluslararası hem de bölgesel arenalarda güçlü olduğunun altını çizen Hodadi, 'İran ve Türkiye bölgedeki iki ana aktör olarak bölgeye istikrar ve barış getirebilir ve amaçları bölgede kaos ve istikrarsızlık ortaya çıkarmak olan üçüncü ülkelere karşı koyabilir' ifadesini kullandı.

Medyanın bilgi aktarımı için bir yer olduğuna ve bilgi alışverişinin her türlü kapasite için bir platform sağladığına işaret eden Hodadi, 'İran ve Türk medyası bir konudan doğru yorumu verebilir, karşılıklı anlayışın ilerlemesine yol açabili veya bir konuyu farklı bir okumaya ve bir konunun yanlış anlaşılmasına sebep olabilirler. Bu nedenle herhangi bir konudaki medya işbirliği çok önemli bir rol oynamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir kararın temelinin bilgi olduğunu ve bu bilginin doğru veya yanlış olabileceğini söyleyen Hodadi, 'İran ve Türkiye'nin geçmişten beri medya ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin güncellenmesi ve tarafların bu süreci ve işbirliğini uygun bir ortamda tartışması gerekiyor' diye konuştu.

İran ve Türkiye'nin başarılı medya ilişkileri kurarak kendi aralarında ana kaynaktan bilgi alışverişinde bulunabileceklerini, vatandaşları için doğru bilgiye erişim sağlayabileceklerini, Türkoloji ve İranolojinin önemli meselesini ele alıp gerçekleri ortaya koyabileceklerini kaydeden Hodadi, 'Nüfus çeşitliliği, büyüklüğü ve medya açısından çok geniş kapasitelere sahip olan İran ve Türkiye, diğer siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerle paralel çalışabilir' diye ekledi.

Kültür Bakan Yardımcısı Hodadi, Ankara ziyaretinde Türk basın mensupları ve uzmanlarıyla görüşmenin yanı sıra, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yetkilileri, Türk Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Direktörü ve haber ajanslarının başkanları da dahil olmak üzere üst düzey Türk medya yetkilileriyle bir araya geldi. Bunlar arasında önde gelenler, Anadolu Ajansı ve TRT'ydi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish