İRNA ve ECO arasındaki işbirliği genişleyecek

İRNA Genel Müdürü Muhammedrıza Nevruzpur, Salı günü ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Server Bahti ile bir araya geldi ve Bay Bahti'nin haber ajansına yaptığı ziyaretin iki taraf arasında daha yakın işbirliğinin başlangıcı olmasını umduğunu belirtti.

İRNA Genel Müdürü ayrıca ECO Kültür Enstitüsü Başkanı'nı ECO alanında medya arasında profesyonel iletişimin geliştirilmesi için çalışmaya çağırdı.

Server Bahti, bölgesel medya işbirliğinin genişlemesini memnuniyetle karşılarken,IRNA'nın IRNA genel müdürü tarafından memnuniyetle karşılanan zengin fotoğraf arşivi göz önüne alındığında, IRNA ve ECO Kültür Enstitüsü'nün fotoğraf sergileri üzerinde birlikte çalışmasını teklif etti.

EECO Kültür Enstitüsü Başkanı, ‘ortak bir kültürel mirasa sahip geniş alanlar dahil olmak üzere ECO organizasyonunun kapsamına atıfta bulunarak’Enstitümüzün temel amacı, kültürel ve sosyal etkinliklerle bölge milletlerini yakınlaştırmaktır.İRNA, konumu nedeniyle haber ve bilgi alanında bize yardımcı olabilirdedi’dedi.

İRNA Genel Müdürü ile görüşen Server Bahti, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın haber odasını ziyaret etti ve İRNA muhabirleri ve sekreterleriyle konuşurken bu organizasyonda haber üretme ve yayınlama sürecini yakından tanıdı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) İran, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kapsarken, ECO Kültür Enstitüsü de örgütün kültür koludur.