İslam İnkılabı Rehberi'nin Putin'e yönelik mesajı, Rus Devlet Duması Başkanı'na iletildi

Valudin ile bir araya gelen Kalibaf bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ayetullah Hamanei'nin Rusya hükümetine mesajı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesindedir' dedi.

İran-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ve ikili işbirliği yapısının genişletilmesi üzerine Ayetullah Hamanei'nin vurgusuna işaret eden Kalibaf, Rusya ziyaretinin en önemli hedeflerinden birinin Tahran-Moskova ilişkilerinin küresel gelişmelerden etkilenmeyeceğini ve değişmeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Valudin de İran Lideri'nin ikili ilişkileri güçlendirme yönündeki özel çabalarını takdir ederek, 'İran Lideri'nin mesajını en kısa zamanda Devlet Başkanı Putin'e götüreceğim' dedi.

İslami Şura Meclis Başkanı Kalibaf, Rus mevkidaşının daveti üzerine bir parlameno heyeti başında ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Rusya'ya dün akşam geldi

Üç günlük gezi sırasında Kalibaf'a Muctaba Zulnuri, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı ve Sözcüsü Ebulfez Umumi, Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Abbasi, Tarım Komisyonu Başkanı Cevad Sadatinejad, Uluslararası İşlerden Sorumlu Parlamento Başkan Yardımcısı Emir Abdullahiyan gibi isimler eşlik etmektedir.

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