İslami Şura Meclis Başkanı Rusya’yı ziyaret edecek

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali yaptığı açıklamada, Galibaf’ın gelecek hafta bir heyet ile birlikte Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Celali, Galibaf’ın İslami Şura Meclis Başkanı olarak ilk yabancı ülke ziyaretini Rusya’ya yapacağını ve bunun kendisinin dost ve komşu Rusya’ya verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Celali, İran ve Rusya ilişkilerinin her zaman Parlamento ilişkileri dahil çeşitli alanlarda gelişmekte olduğunu ve Galibaf’ın ziyaretinin de ilişkilerin derinleşmesine yardımcı olacağını söyledi.

Duma Dış İlişkiler Başkanı yaz aylarında Tahran’ı ziyarette Galibaf’ı ülkesine davet etmişti.

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2012