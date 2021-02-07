İslami Şura Meclisi Başkanı Kalibaf Moskova'da

Rusya'ya gitmek üzere havalimanına gelen Kalibaf, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fecr On Günü ve İslam Devrimi'nin görkemli zaferini kutlayarak, bu ziyaretin Rus Duması başkanının daveti üzerine yapıldığını belirtti.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in daveti üzerine Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacağını duyuran Kalibaf, özellikle parlamentolararası dostluk grubu üyeleri arasındaki işbirliğinin İran-Rusya ilişkilerinin derinleşmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Rusya ile stratejik ilişkilerin önemini her zaman vurguladığını dile getiren Kalibaf, 'Bu sürekli vurgulara dayanarak, İslami Şura Meclisi Başkanı olarak, Duma başkanının daveti üzerine ilk yurt ışı ziyaretimi Rusya'ya yapacağım' diye konuştu.

Tahran ve Moskova'nın çeşitli ekonomik, siyasi, savunma, güvenlik, teknik, bilimsel ve akademik alanlarda işbirliği sergilediğini belirten Kalibaf, 'Bu bağların güçlendirilmesi bağlamında, Devlet Duması Başkanı ve Rus yetkililerle çeşitli ikili, bölgesel ve uluslararası ortak çıkarları ele almak için görüşmelerde bulunacağım' diye ekledi.