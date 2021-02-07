Azerbaycan, İran'dan 29.7 milyon kilovat saat elektrik ithal etti

Azerbaycan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu ülkenin 2020 yılında ithal ettiği toplam 136.4 milyon kilovat saatten 29.7 milyon kilovat saati İran'dan ithal edildiği duyuruldu.

Geçen yıl Azerbaycan, Rusya'dan 88.8 milyon kilovat saat ve Gürcistan'dan 17.9 milyon kilovat saat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın 2020'deki elektrik ithalatı hacmi, bir yıl öncesine göre 500 bin kilovat saat azaldı.

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, İran ile iki ülke arasında elektrik alışverişi ve birkaç enerji nakil hattının inşası için işbirliği yapmaktadır.

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