İran-Azerbaycan arasında demiryolu ve sanayi kenti yapımı nihaileşti

Behnamjo, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu iki önemli projenin komisyona nihaileştiğini ve bu projelerin bir an evvel hayata geçirilmesine çalıştıklarını söyledi.

Demiryolu yapımı ile Erdebil ilinin Kafkas ve Orta Asya ülkeleri ve Rusya ile gelişeceğini ayrıca bu yolun açılmasının ambalaj sanayinin e gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Behnamjo, Sanayi Kentin yapılması ile de ekonominin canlanacağını söyledi.

Edebil ilinin Azerbaycan Cumhuriyetine bu seneki ihracatının 170 milyon dolar olduğunu ve bu kentin tesisi ile bu rakamın artacağını söyleyen Behnamjo, bu kentin yapımı ile iki ülke arasında yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

İki ülke arasında yapımı kararlaştırılan demiryolu hattı Azerbaycan demiryolunun Parsabad bölgesine kadar gelmesini öngörmektedir. Bu hat daha sonra Parsabas- Erdebil demiryolunun yapımı ile İran milli şebekesine bağlanacaktır.

Bu emiryolunun yapımı ile Parsabad kenti önemli bir ihracat ve transit kentine dönüşecektir.

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2012