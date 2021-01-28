Erdebil Demiryolu Azerbaycan Cumhuriyeti Demiryoluna bağlanacak

Erdebil Milletvekili Sedif Bedri yaptığı açıklamada, bu demiryolu hattının fizibilite çalışmalarının başladığını ve yapımının öncelikte olduğunu söyledi.

Bu demiryolunun Kuzey-Güney Koridorunda en mantıklı ve en az masrafa sahip demiryolu oluğunu ifade eden Bedri, demiryolunun bilesever ve Parsaba Moğann kentlerinndeki gümrüklere devamı ile tüm Erdebil ilinin de ülkenin demiryoluna bağlanacağını söyledi.

Miyane – Erdebil demiryolunun uzunluğu 175 km mesafededir ve bu güzergahın 12 bölüme ayrılarak gelecek seneye kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

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2012