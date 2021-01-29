İran’da 12 bin kadın antrenör faaliyettedir

Ferhadizad yaptığı açıklamada İranlı kadın sporcuların gerekli izinlerle uluslararası sahalarda örnek Müslüman kadın olarak değerlerini ortaya koyduklarını söyledi.

İran’da toplam 100 bin antrenör bulunduğunu ifade eden Ferhadizad, İran’ın bu hususta dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

İran’da bir milyon 400 bin organize kadın sporcu olduğunu ifade eden Ferhadizad, bunlardan 10 bin aşkının çeşitli kamplara davet edildiği ve 699 kadın sporcunun da milli takım üyesi oluğunu söyledi.

Ferhaizad, 12 bin kadın antrenörden 450’sinin milli takımların baş antrenörleri ve antrenörleri olduğunu ve 80 kadın hakemin de uluslararası alanda hakemlik yaptığını söyledi.

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2012