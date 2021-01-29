Vaizi: KOEP’ten ayrılmadık

IRNA’ya açıklamada bulunan Vaizi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in İran’dan KOEP’e dönmesine yönelik sözlerine karşın, ‘’ Biz bir kere müzakere ettik ve KOEP ile ilgili müzakere dosyası kapandı. Bizim KOEP ile ilgili tutumumuz ilk günden beri açıktı ve hala aynı tutumu devam ediyoruz. ‘’ dedi.

Trump’ın isteklerinden birinin KOEP dosyasını açmak olduğunu ifade eden Vaizi, Trump ile Biden yönetiminin İran için fark etmediğini, geçmişten olduğu gibi İran’ın tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Vaizi, ‘’ Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği gibi onlar taahhütlerini yerine getirdiklerinde biz de getiririz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012