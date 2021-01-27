İranlı kadın futsal oyuncusu dünya beşincisi oldu

Futsal Planet sitesinde yapılan oylamada Etedadi bu sıralamada yer aldı.

İran’ın önemli kadın futsal oyuncularından olan Etedai, son 10 yılda bir kaç kez gol krallık elde etmiştir.

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2012