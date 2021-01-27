27 Oca 2021 23:11
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News Code: 84201800
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İranlı kadın futsal oyuncusu dünya beşincisi oldu

İranlı kadın futsal oyuncusu dünya beşincisi oldu

Tahran, IRNA- İranlı kadın futsal oyuncusu Fateme Etedadi, dünyanın 2020 yılında dünyanın en iyi beşinci futsal oyuncusu seçildi.

Futsal Planet sitesinde yapılan oylamada Etedadi bu sıralamada yer aldı.

İran’ın önemli kadın futsal oyuncularından olan Etedai, son 10 yılda bir kaç kez gol krallık elde etmiştir.

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2012

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