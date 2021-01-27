İranlı kadın futsal oyuncusu dünya beşincisi oldu

Futsal Planet sitesinde yapılan oylamada Etedadi bu sıralamada yer aldı.
İran’ın önemli kadın futsal oyuncularından olan Etedai, son 10 yılda bir kaç kez gol krallık elde etmiştir.
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2012
Tahran, IRNA- İranlı kadın futsal oyuncusu Fateme Etedadi, dünyanın 2020 yılında dünyanın en iyi beşinci futsal oyuncusu seçildi.
Futsal Planet sitesinde yapılan oylamada Etedadi bu sıralamada yer aldı.
İran’ın önemli kadın futsal oyuncularından olan Etedai, son 10 yılda bir kaç kez gol krallık elde etmiştir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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