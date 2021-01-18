İran'da tıbbi kullanımı olan 15 spektrumda floresan boyalar üretildi

Bu proje hakkında İRNA muhabrine açıklamalarda bulunan Bakıri, 'Bu renkler biyolojik dahil geniş bir uygulama alanına sahip ve hatta LED yapımında kullanılıyor. Projenin göze çarpan özelliği, özellikle biyolojik uygulamalar için kullanılabilecek boyaların sentezine odaklanılmasıdır ve bu nedenle üretilen boyaların toksisite ve yüksek dayanıklılığa karşı düşük olması gerekiyor' diye konuştu.

Projenin benzersiz özelliğinin kırmızının floresan dalga boyunu elde etmeye çalışmak olduğuna değinen Bakıri, 'Bu renkler dokunun daha yüksek derinliklerinde çekim yapmamıza yardımcı oluyor. Bir yandan dokuya farklı dalga boylarını yansıtmamızı sağlarken, diğer yandan boyanın düşük toksisitesinden dolayı canlı dokuların fotoğraflarını çekebiliyoruz. Şu anda bu ürün laboratuvar numunesi aşamasındadır. Floresan boyalar henüz İran'da üretilmemiştir ve İran'da bu boyaların ticari numuneleri bulunmamaktadır' ifadesini kullandı.

Floresan boyaların özellikle özel uygulamalarının fiyatlarının yüksek olduğunu kaydeden Bakıri, 'Bu araştırmanın amacı, biyolojik ve tıbbi uygulamalar oluşturmaktır. Hücrelerin ve biyolojik dokuların görüntülenmesi, doku mühendisliğinde kullanım, üç boyutlu görüntüleme ve biyosensör uygulamaları bu projenin uygulamaları arasında ve son zamanlarda LED üretim endüstrisinde de kullanılmıştır. Bir dizi görünür renk üretmenin yanı sıra, bu renklerin bir kombinasyonu olan beyazı da üretebildik' değerlendirmesinde bulundu.

Bu projede bugüne kadar ana renkler ve aralarındaki tayfları da içeren 15 renk üretildiğine işaret eden Bakıri, 'Eşyalardan sentezlenen pek çok numunenin stabilitesi çok az ve iki veya üç ay sonra renk floresan özellikleri kayboluyor, ancak bu projede bu renkleri stabilize edebildik. Çeşitli görüntüleme ve teşhis teknolojilerinin gelişimi her zaman bu tür renklerin kullanımına bağlı olmuştur' diye ekledi.

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