İran ve Türkiye sınırının iki yakasında sınır suçlarına karşılık verilecektir

Hurrem Niya protokol imzalandıktan sonra yaptığı açıklamada, ‘’ Sınırların güvenliğinin sağlanması, suçluların iadesi, örgütlü suçlarla mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele, tecrübe paylaşımı konularının protokolün maddelerinden olduğunu söyledi.

Bugünkü oturumun iki ülke Polis Tşkilatı Komutanlarının Tahran’da düzenlenen toplantı sonrası iki ülke sınır illeri polis teşkilatı arasındaki işbirliğini geliştirmek için düzenlenmektedir.

Hurrem Niya oturumda terörist grupların işbirliği ve onlarla mücadelenin de oturumda gündeme geldiğini bildirdi.

Protoko Batı Azerbaycan Kolluk Kuvvetleri Komutanı Mesut Hurrem Niya ve Türk heyetin temsilcisi Akano Aydın tarafından imzalandı.

Batı Azerbaycan’ın Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır ile 500 km ortak sınırı vardır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012