İranlı annelerin 80 binin üzerinde çocuğu vatandaşlık başvurusunda bulundu

İRNA siyasi muhabirine verdiği röportajda konuşan Zülfikari, İranlı annelerin 52 bin 032 çocuğunun kayıt altına alındığını açıklayarak, yabancı erkeklerle evli İranlı kadınlardan doğan çocukların son kayıt durumları hakkında, 'Yaklaşık 12 bin dosya oluşturuldu ve güvenlik yetkililerine sorgulanmak üzere 7 bin civarında dosya gönderildi' dedi.

Yabancı erkeklerle evli İranlı kadınlardan doğan çocuklar için vatandaşlık dosyası açma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Zülfikari, 'Yabancı Vatandaşlar ve Göçmenler Genel Müdürlüğü'nün www.bafia.ir adresindeki internet sitesi üzerinden ön kayıt yapılacaktır. Başvuru sahibi, illerdeki yabancı uyrukluların hizmet, ikamet ve istihdam bürolarına yazılı veya elektronik bir vatandaşlık başvurusu yapmalıdır' diye konuştu.

Başvuranın evraklarının incelenip dosyanın tamamlanmasının ardından soruşturma için güvenlik makamlarına gönderileceğini ve soruşturma ve olumlu görüş alındıktan sonra, Vatandaşlar Genel Müdürlüğü tarafından Sivil Kayıt Genel Müdürlüğü'ne bilgi verileceğini dile getiren Zülfikari, 'Herhangi bir itiraz durumunda, konu incelenmek üzere veya güvenlik makamının görüşü dikkate alınarak Vatandaşlık Komisyonuna gönderilecektir' diye ekledi.

Yabancı erkeklerle evli İranlı kadınlardan doğan çocuklara İran vatandaşlığı verilmesine ilişkin tüzükler İçişleri, İstihbarat ve Dışişleri Bakanlıklarına ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığına 2 Haziran 2020 tarihinde tebliğ edildi. Yabancı erkeklerle evli İranlı kadınlardan doğan çocukların vatandaşlığı ve bu yasa kapsamındaki kişilere nasıl vatandaşlık verileceğine ilişkin idari düzenlemeler onaylandı.

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