1 Oca 2020 15:25
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Lübnanlı Papaz:

İran’da Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında hiçbir fark yok

İran’da Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında hiçbir fark yok

Beyrut, İRNA- İslam ve Hıristiyanlık Diyaloğu Derneği Genel Sekreteri Lübnanlı Papaz Antoine Zu, İran'ın Beyrut Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Abbas Hameyar ile yaptığı görüşmede, ‘İran'da Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında fark yoktur, ancak ne yazık ki İran dışında bu ülkedeki Hıristiyanların diğer Arap ülkeleri gibi bazı vatandaşlık haklarına sahip olmadığını düşünüyorlar’ dedi.

‘İran'a ilk ziyaretimde İran'ın misafirperver toplumundan keyif aldım. Bazı ülkelerde insanlar bu şeyleri bilmiyor, ancak biz İran halkıyla iletişimde olmak istiyoruz' diyen Lübnanlı Papaz, ‘Ne yazık ki, bugünün dünyasında İslamofobi sorunu yaygındır, ancak görevimiz İslam'ı savunmaktır, çünkü dünya halkının yaklaşık dörtte biri Müslüman ve eğer İslam kaybolursa, maddi dünyada yok edilecek ve çözüleceğiz’ diye belirtti.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Abbas Hameyar da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İslam Devrimi'nden 40 yıl geçmesinden sonra toplumdaki Müslüman ve Hıristiyan sınıfları arasında bir anlaşmazlık olmadığını ve 'İran'ın tüm İranlılar için' sloganı ve anyasa Anayasa uyarınca tüm vatandaşlara eşit hakların tanımlandığını ifade etti.

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