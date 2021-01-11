Güney Kore'nin siyasi iradesizliği, İran'ın döviz kaynaklarının dondurulmasına neden oldu

Siyasi ve mali yetkililerden oluşan bir heyetin başında Tahran'da bulunan Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, dün akşam İranlı meslektaşı ile bir araya geldi.

Görüşmede Koreli yetkili, Tahran ziyaretinin Kore'nin İran ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi gösterdiğini vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı, Güney Kore'nin iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunları çözerek yeni yılda ilişkilerde güveni yeniden tesis etmeyi planladığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı ise, İran'ın Kore'deki mali kaynaklarının bloke edilmesine değinerek 'Yaklaşık iki buçuk yıldır, Kore bankaları, ABD yaptırımlarından korktuğu iddiasıyla İran'ın döviz kaynaklarını yasadışı bir şekilde bloke ediyor.Yalnızca ABD zorbalığına teslim olmak olan bu eylem kabul edilemez ve elbette ilişkilerin gelişmesi ancak bu sorun çözüldüğünde anlamlı olacakttır'dedi.

Koreli yetkililerle, özellikle de İran Merkez Bankası tarafından yapılan çeşitli görüşmelerin başarısızlığına değinen Irakçı, 'Bize göre, İran'ın Güney Kore'de döviz kaynaklarının dondurulmasının ABD'nin haksız yaptırımlarından ziyade Güney Kore hükümetinin siyasi iradesizliğinden kaynaklanıyor' diye konuştu.

Irakçi, Kore Dışişleri Bakan Yardımcısını, Seul'un iki ülke arasındaki ilişkilerde birinci öncelik olarak bu sorunu çözmek için bir mekanizma bulması için ciddi çaba sarf etmeye çağırdı.

Koreli yetkili ayrıca, İran'a Kore'deki döviz kaynaklarına erişim sağlamanın Kore hükümetinin önceliklerinden biri olduğunu ve Seul'ün nihai bir çözüme ulaşana kadar bu konuyu sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kore Dışişleri Bakan Yardımcısının Kore petrol tankerine el konulmasının çözümüne yönelik yardım talebine yanıt olarak Irakçı, geminin Fars Körfezi ve İran sularında ele geçirilmesinin tamamen teknik bir mesele olduğunu ve çevre kirliliğinden kaynaklandığını ve konunun adli yetkililer tarafından araştırıldığını belirtti.

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