Tarım Bakanı: Tarım ürünleri ihracatı yüzde 22 arttı

Havazi bazı projelerin açılışını yapmak için gittiği Kuzey Horasan ilinde yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasına rağmen tarım sektörünün ihracatının arttığını söyledi.

Havazi, 9 aylık dönemde 6.1 milyon ton tarım ürünleri ihracatı gerçekleştiğini ifade ederek, Merkez Banksı raporlarına göre bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 4.4 arttığını söyledi.

Havazi, Kuzey Horasan ilinin 100 bin ton şeker pancarı üretimi ile ülkede 10. Sırada, 22 bin ton pamuk ile ülkede 5. , 123 bin 392 ton soğan üretimi ile ülkede 8., 123 bin 787 ton domatesle ülkede 13. Sırada yer aldığını söyledi.

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2012