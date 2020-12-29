29 Ara 2020 12:12
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News Code: 84165831
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İran'da 10 bin 400'den fazla maden mevcut

İran'da 10 bin 400'den fazla maden mevcut

Tahran, İRNA- İran Taş Derneği Genel Sekreteri Ahmed Şerifi, İran'da 10 bin 400'ün üzerinde maden olduğunu, bunlardan %53.8'ine denk gelen 5 bin 600'ünün aktif olarak çalıştırıldığını söyledi.

İRNA'ya konuşan Şerifi, 'Günümüzde ülkede yıllık kapasitesi 200 milyon metrekare üretim olan 6 bin 500'den fazla taş işleme ünitesi var, ancak şu anda üretim 70 milyon metrekare seviyesinde yapılıyor ve aslında dekoratif taş ve cephelerin sadece %30 işlenmektedir' dedi.

Araştırmaların ülkenin taş madenlerinin yıllık kapasitesinin 30 milyon tonun üzerinde olduğunu, ancak mevcut durumda yaklaşık sekiz ila 9 milyon tona ulaştığını ve bunun dikkat edilmesi gereken bir husus olduğuna değinen Şerifi, 'Şu anda İran taşı Türkiye, Katar, Hindistan, Çin ve Irak'a ihraç ediliyor ve hükümetin politikalarından biri de daha fazla para kazanmak için hammadde satmaktan ve çıkarılan taşları işlemekten kaçınmaktır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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