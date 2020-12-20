20 Ara 2020 18:47
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News Code: 84155294
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İran, dünyanın en büyük 18. alüminyum üreticisidir

İran, dünyanın en büyük 18. alüminyum üreticisidir

Tahran, İRNA- Jeoloji ve Maden Arama Kurumu Genel Müdürü Muhsin Muhammed Hani,'Günümüzde İran dünyanın en büyük 18. alüminyum üreticisi olarak kalkınma programları çerçevesinde 1.2 milyon ton alüminyum külçe üretmeyi planlıyor' dedi..

Muhammed Hani İran'ın bilinen boksit rezervlerinin yaklaşık 25 milyon ton olduğunun tahmin edildiğini ifade etti. 

Alüminyum, demirden sonra en çok kullanılan metaldir ve boksit dünyadaki en önemli alüminyum üretim kaynağıdır.

Uluslararası istatistiklere göre, 2019'da küresel boksit rezervlerinin 55 ila 75 milyar ton olduğu tahmin ediliyor; bunda Afrika'nın payı % 32, Okyanusya'un payı %23, Güney Amerika ve Karayiplerin payı %21, Asya'nın payı %18 ve diğer bölgelerin payı ise %6'dir. 

Gine, Avustralya, Vietnam, Brezilya ve Jamaika sırasıyla dünya boksit rezervlerinin en büyük payına sahiptir.


 

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