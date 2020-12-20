İran, dünyanın en büyük 18. alüminyum üreticisidir

Muhammed Hani İran'ın bilinen boksit rezervlerinin yaklaşık 25 milyon ton olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Alüminyum, demirden sonra en çok kullanılan metaldir ve boksit dünyadaki en önemli alüminyum üretim kaynağıdır.

Uluslararası istatistiklere göre, 2019'da küresel boksit rezervlerinin 55 ila 75 milyar ton olduğu tahmin ediliyor; bunda Afrika'nın payı % 32, Okyanusya'un payı %23, Güney Amerika ve Karayiplerin payı %21, Asya'nın payı %18 ve diğer bölgelerin payı ise %6'dir.

Gine, Avustralya, Vietnam, Brezilya ve Jamaika sırasıyla dünya boksit rezervlerinin en büyük payına sahiptir.



