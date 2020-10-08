8 Eki 2020 13:28
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News Code: 84069205
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Buşehr ilinden iki milyon tonu aşkın maden ihraç edildi

Buşehr ilinden iki milyon tonu aşkın maden ihraç edildi

Tahran, IRNA- İran’ın günyind yer alan Buşehr ilinden yılın ilk 6 ayında (21 Mat-21 Eylül) tarihleri arasında iki milyon 60 bin ton maden ürünlerinin yurt ışına ihraç edildiğini bildirdi.

Buşehr ili Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Başkanı Seyyit Hüseyin Hüseyni yaptığı açıklamada bu miktar maden ürünün genel olarak Fars Körfezi ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

İl genelinde 255 maden bulunduğunu ve bunlardan 144’ünün faal konumda olduğunu ifade eden Hüseyni, bu madenlerden 4 bini aşkın istihdam sağlandığını söyledi.

Buşehr ilinin Fars Körfezi ülkelerine yakınlığına işaret eden Hüseyni, bu yakınlıktan dolayı ilde bulunan madenlere yapılacak yatırımın önem taşıdığını söyledi.

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