Buşehr ilinden iki milyon tonu aşkın maden ihraç edildi

Buşehr ili Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Başkanı Seyyit Hüseyin Hüseyni yaptığı açıklamada bu miktar maden ürünün genel olarak Fars Körfezi ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

İl genelinde 255 maden bulunduğunu ve bunlardan 144’ünün faal konumda olduğunu ifade eden Hüseyni, bu madenlerden 4 bini aşkın istihdam sağlandığını söyledi.

Buşehr ilinin Fars Körfezi ülkelerine yakınlığına işaret eden Hüseyni, bu yakınlıktan dolayı ilde bulunan madenlere yapılacak yatırımın önem taşıdığını söyledi.

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2012