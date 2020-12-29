ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, şeker hastalarının insüline erişimini engellemiştir

İran Diyabet Derneği Başkanı Esedullah Raeceb, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Mevcut durumda ve yaptırımların etkisi altında, ithal analog insülin kıtlığı ile karşı karşıyayız. Bu da, şeker hastaları için problemler yaratmıştır' dedi.

Diyabetli birçok hastanın yıllardır kan şekerini kontrol etmek için analog insülin kullandığını ve bu eksikliğin onlar için sorunlara yol açtığını ifade eden Receb, 'Analog insülin eksikliği sorunu çözülmezse, şeker hastalarının tedavi ve ilaç türleri gözden geçirilmelidir' diye belirtti.

Geçen ay, İran Gıda ve İlaç Kurumu, İran'daki insülin kıtlığının ana nedeninin ABD yaptırımları olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Bir İran şirketinin yakın zamanda ülkede lisanslı bir analog insülin üretim hattı kurduğu da unutulmamalıdır.

ABD'nin İran'a uyguladığı ilaç yaptırımları, bugüne kadar binlerce hastanın hayatını tehlikeye sokmuş ve yaptırımların olduğu yıllarda pek çok hasta sadece ilaca erişim eksikliği nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir.

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