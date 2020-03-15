İran'da şeker hastalığı ilacı üretildi

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Puyeş Daru Şirketi Genel Müdürü Muctaba Tebatebayi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 1997 yılında protein ilaç alanında faaliyete başladıklarına işaret ederek, şeker hastalığına yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan exenatide ilacının yanı sıra prostat kanserinin ilacı olan tritorlin ilacını ürettiklerini söyledi..

İlaç sektöründe yaşamsan öneme sahip ilaçları ürettiklerini kaydeden Tebatebayi, 'Ürettiğimiz ürünler çok pahalı ve temel ilaçlardır ve geçtiğimiz 15 yıl içerisinde ithalatı yapılmayan türdendir. İthalat yapmayarak ülkenin ihtitacını karşılayabildik. Ayrıca küresel piyasalarda yer alarak ihracat bile yapıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Ar-Ge alanında olan bütün ürünlerini piyasaya sürdüklrine dikkati çelen Tebatebayi, '2015 yılında onaylanan ilaçların tamamı, piyasada mevcut. Gelecekte daha fazla gelişeceimiz için piyasada daha aktif hale geleceğiz. Son 2 yılda yeni laboratuvar inşa ettik' diye konuştu.

Gelecek 5 yıl içerisinde 10 yeni ürünü üretmeyi hedeflediklerinin altını çizen İran ilaç firması yetkilisi, önümüzdeki yıllar için sağlam planlamalar yaptıklarını sözlerine ekledi.