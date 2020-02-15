İran'da kalem insülini üretildi

İRNA muhabirine konuşan Muhammedrıza Şanesaz, kalem insülinin bu sektörde faaliyet gösteren büyük bir yabancı menşeli şirketin iş birliği ile İran'da üretileceğini ve bir yerli firmanın da bu stratejik ürünü üretme aşamasına yakın olduğunu söyledi.

Büyük yabancı şirketlerin İran içindeki paylarını korumak için ülke içinde kalem insülin üretimine devam ettiklerine değinen Şanesaz, 'İran büyük bir pazar olduğu için yabancı üreticiler, ABD'nin baskılarına rağmen bile İran piyasasını kaybetmek istemiyor' dedi.

Büyük yurt dışı şirketlere ilaveten bir yerli şirketin de kalem insülini üretmeyi başardığına değinen Şanesaz, 'Birkaç diğer yerli firma da bu ürünü üretmek için talepte bulunmuştur. Bundan sonra bu ürünü ithal etmek bir yana, ihraç bile edebiliriz' diye konuştu.

Her yıl 600 milyar Tümen civarında bir tutarı kalem insülinin ithalatı için harcadıklarının altını çizen Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, 'Enjekte insülinin üretimi son yıllarda ülkemizde başlamış, ancak kalem insülin, şeker hastalığına yakalanan hastaların hayat kalitesini büyük ölçüde artırabiliyor. Bu ürünü ülke içinde üreterek, bu konuda önemli bir yol katettik' diye ekledi.